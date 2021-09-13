Sabah saatlerinde kampüs alanı içerisine girmek isteyen öğrencilere, COVID-19 tedbirleri kapsamında HES kodu sorgulaması yapılırken aşı olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Üniversite girişinde görevlendirilen ekip tarafından kampüs alanı içerisine girmek isteyen öğrencilerin HES kodu sorgulaması yapılarak içeriye alındı.

Bir buçuk yıl aradan sonra kampüs girişinde öğrencileri karşılayan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, aşı olmayan öğrencilere aşı olmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

HES kodu ve aşı sorgulamasıyla öğrencileri kampüs alanına aldıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Mehmet Turgut, “Üniversitemiz bugün hayırlısıyla açıldı.

Öğrencilerimizi HES kodu ve aşı kartı sorgulamasıyla kampüse alıyoruz. HES koduna göre aşıları yapılmamış öğrencilerimizi yan tarafta kurduğumuz aşı polikliniğinde aşı yapmaları için yönlendiriyoruz. Gördüğünüz gibi aşı yapmak için öğrencilerimiz bekliyor. Bütün sınıflara ve kampüs alanlarına HES kodu sorgulamasıyla almak istiyoruz ve insanları aşı olmaya böylelikle yönlendirmek istiyoruz. Yeni eğitim-öğretim yılının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Evlatlarımızın ve tüm personelimizin yeni eğitim-öğretim yılını sağlıkla geçirmelerini diliyorum” dedi.