Haber Giriş: 13 Eylül 2021 Pazartesi 14:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adıyaman'da 333 ev karantinaya alındı
[fotoğraf: TRT HABER]
Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, son üç günde 333 adresi koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına aldı.
İl genelinde vaka sayılarında artış yaşanan Adıyaman’da, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından günlük karantina kararları alınıyor. Korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan vatandaşların adresleri kurul tarafından 14 gün süreyle karantina altına alınıyor.
11 Eylül tarihinde 105, 12 Eylül tarihinde 110, 13 Eylül tarihinde ise 118 olmak üzere toplam 333 adres üç gün içerisinde karantinaya alındı.
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Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Karantina Adıyaman
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