Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 09:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 63 gözaltı kararı
[Fotoğraf: AA]
Zanlıların yakalanması için 70 adrese özel harekat polislerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adana'da yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen kişilere yönelik soruşturma kapsamında 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Alınan bilgiye göre, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatanlar ile bağlantılı olduğu değerlendirilen zanlılara yönelik çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından ekipler, tespit edilen 70 adrese özel harekat polislerinin de katıldığı eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan bazı şüpheliler, Ceyhan Devlet Hastanesi'ndeki ağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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