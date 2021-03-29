Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 09:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]
Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde sokaklarda uyuşturucu satışı yapanlara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 8,17 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü cezaevine gönderildi, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Uyuşturucu Emniyet Genel Müdürlüğü
Son Haberler
- 11:18
- 11:13
- 11:02
- 10:47
- 10:46
Sıradaki Haber
Tokat'ta Covid-19 tedbirleri kapsamında iki okulda eğitime ara verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz