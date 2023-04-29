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Güncel
AA 29.04.2023 10:29

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1'i kadın 5 zanlının merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki ikametlerine operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde, 3 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 24 mermi ele geçirildi.

Operasyonda, Melahat K, Ercan D, Mehmet Han B, Gökhan Y. ve İmam S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Melahat K, Ercan D, Mehmet Han B. ve Gökhan Y. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. İmam S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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