Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 21:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da uyarı levhasına çarpıp ters dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde uyarı levhasına çarpıp ters dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Ege Bağatur Bulvarı'nda Hasan N. yönetimindeki 54 AED 086 plakalı otomobil, uyarı levhasına çarpıp savrularak ters döndü.
Kazada sürücü Hasan N. ile araçta bulunan Makbule N. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Adana Trafik Kazası
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