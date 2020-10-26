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Adana'da trafik kazası: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Adana'da aınan bilgiye göre, Hakan Kenan Çen yönetimindeki 01 ADZ 902 plakalı otomobil, Sezai Karakoç Bulvarı üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına savruldu.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Yusuf Ayaz, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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