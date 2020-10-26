Silifke Devlet Hastanesi Başhekimi Özgür Ozan Karak, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce Kovid-19 ön tanısı ile hastaneye yatan ve tarama amaçlı burun ve ağız bölgesinden sürüntü alınan hastaların örneklerinin Mersin Şehir Hastanesi'ne gönderildiğini ve oradaki laboratuvarda çalışılıp sonuçlandırıldığını belirtti.

Silifke Devlet Hastanesi'nde kurulan laboratuvarda ekiplerin çalışmaya başladığını ifade eden Karak, açıklamanın şunları kaydetti:

"Hastanemize kurulan bu laboratuvar ile virüs hastalığının tanısı daha hızlı konulmaya başlanacak. Tanısı konulan hastalarımızın tedavisi daha çabuk başlanacak. Dolayısıyla erken tanı konulan pozitif vakaların tespit edilmesi ile gerekli karantina işlemlerinde uygulanmasıyla hastalığın yayılmasını engellemiş olacağız. Yine ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın yurt dışına çıkmak için gerekli korona testi daha kolay ve hızlı bir şekilde sonuçlanacak. Komşu ilçe devlet hastanelerin tanı ve tedavi etkinliğini arttıracağımız gibi bu bölgelerinde mali giderlerini azaltarak katkı sağlamış olacağız."