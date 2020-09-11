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Adana'da trafik kazası: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Çukurova ilçesinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.
Niyazi Artur idaresinde 01 DIU 01 plakalı otomobil Toros Mahallesi'nde Ebru Yapan yönetimindeki 01 EPU 81 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan Yapan idaresindeki otomobil çöp konteynerına çarparak durdu.
Kazada yaralanan şoförler hastaneye kaldırıldı.
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