Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 02:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana’da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Adana’da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Adana'da alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi’nde bir kişinin tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, K.P’nin tabancayla ateş açılması sonucu vurulduğunu tespit etti.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çukurova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Adana
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