Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 09:59Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Adana’da sahte içki operasyonu
[Fotoğraf: Arşiv]
Adana polisi, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik düzenlediği operasyonda, 70 şişe ile 60 litre sahte içki ele geçirdi, 1 kişiyi gözaltına aldı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Ekipler, yaptıkları araştırmayla kentteki bir evde sahte içki üretildiğini belirledi.
[Fotoğraf: İHA]
Adrese düzenlenen şok baskında, satışa hazır 60 litre ve 70 şişe sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan 75 litre etil alkol, 134 aroma ve 100 adet boş şişe ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Adana Kaçakçılık Sahte İçki Sigara
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