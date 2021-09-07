Polis ekipleri, merkez Yüreğir ilçesindeki Camili Ortaokulunda ihtiyaç sahibi 70 öğrenciye kırtasiye malzemesi yardımında bulundu.

Öğrencilerle sohbet eden polisler, okulda uyulması gereken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili de bilgilendirme yaptı.

Kırtasiye malzemesi alan öğrenciler, "kanka" olarak adlandırılan "maskot polis" eşliğinde keyifli vakit geçirdi.