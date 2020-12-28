İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 21-27 Aralık'ta kent genelinde denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde ruhsatsız 19 tabanca ve 18 av tüfeği ve bu silahlara ait 41 mermi, 171 kartuş ele geçirildi.

Ekipler ayrıca, çalıntı olduğu tespit edilen otomobil, 3 elektrikli bisiklet ve 11 motosiklet buldu, çeşitli suçlardan aranan 233 kişiyi yakaladı.

Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı belirlenen 6 iş yerine de adli ve idari işlem yapıldı.