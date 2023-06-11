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Güncel
AA 11.06.2023 02:18

Adana'da otomobille çarpışan ekip motosikletindeki 2 polis ağır yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobil ile yunus ekibine ait motosikletin çarpışması sonucu 2 polis memuru ağır yaralandı.

Adana'da otomobille çarpışan ekip motosikletindeki 2 polis ağır yaralandı
[Fotograf: AA]

Şakirpaşa Mahallesi'nde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, "Yunus" olarak da adlandırılan Motosikletli Polis Timinin kullandığı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletteki 2 polis yaralandı.

Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı polislerin, sağlık durumu ağır.

Öte yandan, kaza haberini alan çok sayıda polis, olay yerine geldi. Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.

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