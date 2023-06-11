Adana'da otomobille çarpışan ekip motosikletindeki 2 polis ağır yaralandı

Şakirpaşa Mahallesi'nde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, "Yunus" olarak da adlandırılan Motosikletli Polis Timinin kullandığı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletteki 2 polis yaralandı.

Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı polislerin, sağlık durumu ağır.

Öte yandan, kaza haberini alan çok sayıda polis, olay yerine geldi. Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.