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Güncel
AA 23.02.2024 14:25

Adana'da otomobilinde uyuşturucu bulunan kadına 9 yıl hapis

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen kadın, 9 yıl hapis ve 21 bin lira para cezasına çarptırıldı

Adana'da otomobilinde uyuşturucu bulunan kadına 9 yıl hapis
[TRT Haber (arşiv)]

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 17 Nisan 2023'te Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda polis ekiplerince durdurulan M.K'nin aracında şoför koltuğunun altına gizlenmiş halde sentetik uyuşturucu, bagajda da hassas terazi ele geçirildiğini söyledi.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olması da dikkate alınarak kadın sürücü M.K'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanık M.K. savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 9 yıl hapis ve 21 bin lira adli para cezasına çarptırdığı M.K'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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