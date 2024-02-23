Badem ağaçlarının çiçek açtığı Datça'da üretici hasada hazırlanıyor

Türkiye'nin bazı bölgelerinde kar ve soğuk hava etkili olurken, Datça'da badem ağaçları bir yandan çiçek açmaya devam ediyor.

Mesudiye'de ve Palamutbükü mevkisinde yoğun olan badem bahçeleri nedeniyle bölge kırmızı - beyaza büründü. Martta çağla hasadının da gerçekleşeceği bölgede badem üreticileri de hasat hazırlıklarını sürdürüyor.

Üreticilerden Emine Şükran Aybey, Türkiye'nin birçok bölgesinde kış yaşanırken Datça'da şubatta baharın geldiğini, badem ağaçlarının da çiçek açtığını söyledi.

Geçen hafta da badem çiçeği festivalinin yapıldığını hatırlatan Aybey, "Festivale bütün misafirlerimiz il dışından geldi. Bölgemizi ziyaret ettiler ve çok beğendiler. Badem çiçeklerimizin erken açması bizleri mutlu ediyor." dedi.

Palamutbükü mevkisinde turizm ve badem üreticiliği yapan Evren Uzun da badem çiçeği festivaline katılımın yoğun olduğunu söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirleri çok iyi ağırladıklarını anlatan Uzun, "Onlarda Datça'nın doğasından ve doğal güzelliklerinden çok iyi bir şekilde yararlandılar. Hatta bir çok misafirimiz sahilleri doldurdu ve hepsi denize girerek keyfini çıkardılar. Biz burada doğduğumuz için kendimizi çok şanslı hissediyoruz." diye konuştu.