Güncel

Adana'da kapkaç şüphelisi 3 şüpheli tutuklandı

12 Ocak 2020 Pazar 10:37 - Son Güncelleme 12 Ocak 2020 Pazar 10:38

Adana'da kapkaç yöntemiyle bir kişinin cep telefonunu bir kişinin de cüzdanını çaldığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

[Fotoğraf: AA]