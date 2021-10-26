Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 00:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da kamyonetin motor kısmına sıkışan yavru kedi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Çukurova ilçesinde bir kamyonetin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı.
Çukurova'nın Toros Mahallesi'nde oto yıkama işletmesi bulunan Nizamettin Çiçekdemir, yıkanması için bırakılan kamyonetin motor kısmından kedi sesi geldiğini fark etti.
Yaklaşık bir saat süren çabası ile yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtaran Çiçekdemir, su verdiği kediyi kontrol amaçlı veterinere götürdü.
Etiketler: Adana Sokak Hayvanları
Son Haberler
- 01:13
- 00:49
- 00:50
- 00:32
- 00:31
Sıradaki Haber
Manisa'da köpek eğitim merkezinden çalınan köpek, pet shopta bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz