İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Utku Mahallesi'nde bulunan köpek eğitim merkezindeki köpeğin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen polis, merkeze müşteri gibi gelen kişinin köpeği çalıp ilçedeki bir pet shopa sattığını tespit etti.

Pet shopta bulunan köpeği, eğitim merkezi sahibi Emre Şahin'e teslim eden polis ekipleri, Balıkesir'e kaçtığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada pet shop sahibi hakkında da işlem başlatıldı.