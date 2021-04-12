Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu belirledikleri bir depo ve iki araçta arama yaptı.

Aramalarda gümrük kaçağı 121 cep telefonu ile cinsel içerikli 2 bin 584 ürün ele geçirildi.

Polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.