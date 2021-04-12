Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 10:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu belirledikleri bir depo ve iki araçta arama yaptı.
Aramalarda gümrük kaçağı 121 cep telefonu ile cinsel içerikli 2 bin 584 ürün ele geçirildi.
Polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Kaçakçılık Emniyet Genel Müdürlüğü
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