Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 09:56Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Van'da 6 kilo 427 gram metamfetamin ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Van’ın Başkale ilçesinde araziye gizlenmiş vaziyette 6 kilo 427 gram metamfetamin ele geçirildi.
Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ile Aşağı Çaldıran Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenyamac Mahallesi Körgik Deresi mevkiinde arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.
Yapılan çalışmalar sonucunda arazide üzeri taşlarla kapatılarak gizlenmiş vaziyette 6 kilo 427 gram metamfetamin madde ele geçirildi.
Uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Uyuşturucu
Son Haberler
- 10:42
- 10:44
- 10:36
- 10:15
- 10:12
Sıradaki Haber
Bartın'da sağanak taşkına neden oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz