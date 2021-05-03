Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 09:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları araştırmayla kent merkezindeki iki adreste ve bir kamyonette kaçak ürünlerin bulunduğunu belirledi.
Araçta ve adreslerde arama yapan ekipler, gümrük kaçağı 5 milyon 550 bin makaron ele geçirdi.
Polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık
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