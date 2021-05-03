Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 09:51Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Karabük'te tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
Karabük’ün Yenice ilçesinde ekipler tarafından yapılan aramalarda tarihi eser niteliğinde 90 sikke ile 25 obje ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.
Yenice ilçesinde İstihbarat, KOM ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda 3 şüphelinin tarihi eser niteliği taşıyan objeleri ve sikkeleri satamaya çalıştığını tespit etti.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin üzerinden 90 adet sikke ile 25 adet tarihi obje ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Tarihi Eser
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