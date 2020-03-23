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Adana'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da gümrük kaçağı 128 kilogram nargile tütünü ele geçirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Alidede Mahallesi 29006 sokaktaki bir adrese kolilerle kaçak ürün getirildiği ihbarını aldı.
Adrese giden ekipler, kolilerde gümrük kaçağı 128 kilogram nargile tütünü ele geçirdi.
Olayla ilgili Suriye uyruklu H.H. ve A.E.S. gözaltına alındı.
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