Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüzbaşı Mahallesi'nde huzur ve güven uygulaması yaptı.

Uygulamada, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 10 gram esrar ele geçirildi.

Ekipler, yakalanan av tüfekleri ve uyuşturucu ile ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.