Haber Giriş: 9 Haziran 2021 Çarşamba 16:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da güven uygulaması: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA (ARŞİV)]
Adana'nın Karataş ilçesinde jandarmanın gerçekleştirdiği huzur ve güven uygulamasında 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüzbaşı Mahallesi'nde huzur ve güven uygulaması yaptı.
Uygulamada, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 10 gram esrar ele geçirildi.
Ekipler, yakalanan av tüfekleri ve uyuşturucu ile ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
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