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Güncel
AA 28.05.2024 12:51

Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 20 yıl hapis

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık 20 yıl hapis ile 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 20 yıl hapis

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ö.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın polis ekiplerince merkez Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi'ndeki evinde gece saatlerinde defter arasına saklanan uyuşturucuyu bisikletle yanına gelen F.B'ye satarken yakalandığını belirtti.

20 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile sanığın benzer suçlardan sabıkasının olmasını da dikkate alınarak "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Ö.A, "Kimseye uyuşturucu satmadım. Mütalaayı reddediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 20 yıl hapis ile 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı Ö.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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