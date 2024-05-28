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Güncel
AA 28.05.2024 12:25

Bolu'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Bolu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Bolu'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

3 kişi gözaltına alındı

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde, ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 35,43 gram sentetik uyuşturucu, 48 uyuşturucu hap, 4 hassas terazi, çok miktarda kilitli poşet ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden biri sevk edildiği adli makamlarca "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı. Diğerleri emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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