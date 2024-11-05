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Güncel
AA 05.11.2024 10:43

Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık M.S, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın 14 Şubat'ta polis ekiplerince Hürriyet Mahallesi'ndeki ikametinde uyuşturucu satarken yakalandığını, adresinde hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olmasını da dikkate alarak M.S'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık M.S. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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