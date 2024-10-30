Duman 14ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 30.10.2024 10:21

Adana'da evde uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2 sanığa dava

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evde uyuşturucu sattıkları iddia edilen tutuklu 2 sanık hakkında 15'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da evde uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2 sanığa dava

İlçedeki bir ikamette uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 Temmuz'da tutuklanan Y.B. ve İ.Ö. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 2 Temmuz'da ihbar üzerine polisler tarafından Narlıca Mahallesi'nde Y.B'ye ait eve düzenlenen operasyonda, sanık Y.B. ve İ.Ö'nün poşete gizlediği 11,7 gram sentetik uyuşturucuyu gece vakti motosiklet ile yanlarına gelen kişilere satarken yakalandıkları belirtildi.

İddianamede, adreste uyuşturucu satışından elde edildiği sanılan para, hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiği ifade edildi.

Sanıkların, "kişisel kullanımı aşacak" miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandıkları belirtilen iddianamede, Y.B. ve İ.Ö'nün "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu 2 sanığın yargılanmasına başlanacak.

ETİKETLER
Adana
Sıradaki Haber
Edirne'de 21 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:13
Türkiye'nin mobil kullanıcı sayısı 179 ülke nüfusunu geçecek
11:12
Biden'ın danışmanları İsrail'i ziyaret edecek
11:10
Kripto para piyasasında "ABD seçimleri" rüzgarı
11:08
İstifa eden Hollandalı diplomatlar İsrail politikasındaki çifte standardı anlattı
11:10
İstanbul'da sahte pasaport şebekesi çökertildi: 13 gözaltı
11:08
Kentsel dönüşüm için 70 ilde yeni rezerv yapı alanları belirlendi
Gazze'de odun kömürü işçilerinin zorlu mesaisi
Gazze'de odun kömürü işçilerinin zorlu mesaisi
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan'dan '29 Ekim' paylaşımı
Emine Erdoğan'dan '29 Ekim' paylaşımı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ