İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, kentteki bir rehabilitasyon merkezinde eğitim görün engelli çocuklarla buluştu.

Çocukların sportif faaliyetlerini yakından takip eden ekipler, daha sonra onlarla sohbet etti.

Ekipler, ziyaretin sonunda çocuklara yanlarında getirdikleri "Çocuk Polis Kimliği"ni dağıttı.

Üzerinde isimleri ve fotoğrafları yer alan kimlikleri gören engelli çocuklar mutluluk yaşadı.