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Adana'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Kozan ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Adana'nın Kozan ilçesinde Gedikli Mahallesi'nde ampul değiştirmek için elektrik direğine çıkan bir enerji firmasının çalışanı Burak Karaköse (24), elektrik akımına kapıldı.
Ağır yaralanan Karaköse, 112 Acil Servis ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karaköse, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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