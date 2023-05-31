Çok Bulutlu 15.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 31.05.2023 22:24

Adana'da "Dünya Tütünsüz Günü" etkinliği düzenlendi

Adana'da "Dünya Tütünsüz Günü" kapsamında yapılan etkinlikte sigarayı bırakan 2 kişiye başarı belgesi verildi.

Adana'da "Dünya Tütünsüz Günü" etkinliği düzenlendi

Seyhan Devlet Hastanesinin ek hizmet binasında gerçekleştirilen etkinlikte, bağımlılıktan kurtulmak isteyenlere yönelik çalışmalar anlatıldı.

Uzman hemşire Ayşe Turan, hastane bünyesindeki Sigara Bırakma Polikliniğinde ikisi uzman doktor 4 sağlık personeliyle hizmet verdiklerini söyledi.

Ödüllü bilimsel çalışmalar yaptıklarını dile getiren Turan, çeşitli kurumların işbirliğinde sosyal sorumluluk projeleri yürüttüklerini belirtti.

Konuşmanın ardından hastanenin desteğiyle "Sigarayı Bırakma Programı"nı tamamlayan 2 kişiye başarı belgesi verildi.

Programa, Yeşilay ve Türk Kızılay temsilcileri ile hastane çalışanları katıldı.

ETİKETLER
Adana
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'da devrilen kereste yüklü tır yandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:16
TCG Anadolu, İstanbul ve İzmir'deki limanlarda 400 bin ziyaretçi ağırladı
23:12
ABD'de borç limiti anlaşmasına doğal gaz boru hattı projesinin dahil edilmesi tepki çekti
23:10
Sudan'da yerinden olanların sayısı 1,6 milyonu aştı
23:08
ABD'de okullar, işten ayrılmalar nedeniyle öğretmen bulmakta zorlanıyor
22:55
Eski Pakistan Başbakanı Han, kefaletle 19 Haziran'a kadar serbest bırakıldı
22:20
ABD'li ünlü aktör Al Pacino 83 yaşında baba oluyor
Kılıçkaya Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e ulaşınca kapaklar açıldı
Kılıçkaya Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e ulaşınca kapaklar açıldı
FOTO FOKUS
Rus füzesi başkent Kiev’de otoyola düştü
Rus füzesi başkent Kiev’de otoyola düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ