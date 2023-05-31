Çok Bulutlu 15.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 31.05.2023 21:54

Kırklareli'nde halatı kopan asma iskelede mahsur kalan 2 işçi, iş makinesiyle kurtarıldı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıktıkları asma iskelenin halatının kopması sonucu yaklaşık 80 metre yükseklikte mahsur kalan 2 işçi, iş makinesiyle kurtarıldı.

Kırklareli'nde halatı kopan asma iskelede mahsur kalan 2 işçi, iş makinesiyle kurtarıldı

Büyükkarıştıran beldesinde faaliyet gösteren cam fabrikasının 100 metrelik fırın bacasının boyanması için asma iskele kuruldu.

İşçiler Engin Öner ile Ali İçer, burada yaklaşık 80 metre yükseklikte çalıştıkları sırada iskelenin bir halatı koptu. Kopan halatın kafasına çarpması sonucu Öner yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından iş makinesi yardımıyla kurtarılan işçiler, ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaymakam Salih Yüce ile İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömür Gökmen, işçileri hastanede ziyaret edip yetkililerden bilgi aldı.

ETİKETLER
Kırklareli
Sıradaki Haber
2023 Memur maaşları ne kadar oldu? 2023 doktor, öğretmen, polis maaşları...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:16
TCG Anadolu, İstanbul ve İzmir'deki limanlarda 400 bin ziyaretçi ağırladı
23:12
ABD'de borç limiti anlaşmasına doğal gaz boru hattı projesinin dahil edilmesi tepki çekti
23:10
Sudan'da yerinden olanların sayısı 1,6 milyonu aştı
23:08
ABD'de okullar, işten ayrılmalar nedeniyle öğretmen bulmakta zorlanıyor
22:55
Eski Pakistan Başbakanı Han, kefaletle 19 Haziran'a kadar serbest bırakıldı
22:20
ABD'li ünlü aktör Al Pacino 83 yaşında baba oluyor
Kılıçkaya Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e ulaşınca kapaklar açıldı
Kılıçkaya Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e ulaşınca kapaklar açıldı
FOTO FOKUS
Rus füzesi başkent Kiev’de otoyola düştü
Rus füzesi başkent Kiev’de otoyola düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ