Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da cezaevine uyuşturucu getiren 4 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde cezaevindeki hükümlülere uyuşturucu getirirken yakalanan 4 kişi tutuklandı.
Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, açık cezaevindeki hükümlülere uyuşturucu temin edildiği iddiası üzerine çalışma başlattı.
Şüpheli 4 kişi, açık cezaevine uyuşturucu getirdikleri sırada yakalandı.
Zanlıların üzerinde yapılan aramada 223 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Etiketler: Adana Ceyhan ilçesi uyuşturucu hükümlüSon Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 13:31
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