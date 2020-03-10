Haber Giriş: Kaynak: AA
Muş'ta sahte dolar operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Muş'ta, parada sahtecilik yapanlara yönelik operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 8 Mart'ta parada sahtecilik yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.
Operasyonda iki şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, sahte 9 bin 700 ABD dolarının ele geçirildiği kaydedildi.
Şüpheliler hakkında adli tahkikatın başlatıldığı aktarılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
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