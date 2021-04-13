Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 10:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 8 bin 200 litre ve 135 şişe sahte içki ele geçirildi: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da 8 bin 200 litre ve 135 şişe sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Bey Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiğinin belirlenmesi üzerine adrese operasyon düzenledi.
Adreste, satışa hazır ve yapım aşamasında 8 bin 200 litre sahte içki bulundu.
Öte yandan, kentteki iki büfede de 135 şişe sahte içki ele geçirildi.
Polis, sahte içkilerle ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Sahte İçki
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