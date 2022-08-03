Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İmamoğlu ilçesi Aliler Mahallesi'nde gerçekleştirdiği uygulamada durumu şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta, şişeler içerisinde 60 litre sahte içki ele geçirildi.

Adana-Kozan seferini yapan minibüste de araçta yolcu olarak bulunan bir kişinin üzerinde 18 gram esrar bulundu. Çalışmalar kapsamında 2 şüpheli gözaltını alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.