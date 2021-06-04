Haber Giriş: 4 Haziran 2021 Cuma 11:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 6 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde farklı tarihlerde 4 motosiklet, bir apartmanın yangın vanası, 3 trafo ile 7 araçtan 13 akünün çalınmasıyla ilgili araştırma başlattı.
Ekipler, yaptıkları çalışmayla 6 zanlının kimliğini tespit etti. Şüpheliler S.A, İ.S, B.S, K.Ö, C.A. ve G.A, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Hırsızlık
Son Haberler
- 12:04
- 12:04
- 11:58
- 11:43
- 11:48
Sıradaki Haber
Altının gram fiyatı 525 lira seviyesinden işlem görüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz