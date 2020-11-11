Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da 250 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da 250 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pozantı ilçesi Kamışlı Mahallesi'nde M.E.Ş'nin sahte içki ürettiğini belirledi.
Şüpheliye ait ev ve aracı arayan ekipler 250 litre sahte içki buldu, M.E.Ş'yi gözaltına aldı.
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