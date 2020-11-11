İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tunceli'nin Hozat ilçesi Aliboğazı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, bir terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristle birlikte, 3 AK-47 piyade tüfeği, bir tabanca ile bol miktarda yaşam ve yiyecek malzemesi ele geçirildi.

Etkisiz hale getirilen terörist TİKKO mensubu

Valilikten yapılan açıklamada ise operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin TİKKO (TKP/ML) mensubu olduğu belirtildi.

Operasyonda bol miktarda yaşam ve yiyecek malzemesinin ele geçirildiği aktarılan açıklamada, "Etkisiz hale getirilen teröristle birlikte 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 el bombası, 1 EYP düzeneği, 10 kg patlayıcı madde, 1 patlamamış mühimmat, 3 kalaşnikof şarjörü,1 tabanca ele geçirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ilde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Tunceli'nin Ahpanos Vadisi'nde dün İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda da iki terörist silahlarıyla etkisiz hale getirilmişti.