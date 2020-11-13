Adana Valisi Süleyman Elban, kamu kurumlarına yaptığı ziyarette, Adana İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş ve İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin de hazır bulundu.

Daha sonra tarihi Hoşkadem Camisi ziyaret eden ve esnafla sohbet eden Vali Elban, yaptığı açıklamada, "Tarihi mekanlarda yapılan çalışmaları gördük ve yapılması gereken şeyleri görüştük. Sonra vatandaşlarımızla bir araya geldik. Hoş bir ortam oldu. Benim için iyi bir çalışma günü oldu. Umarım Kozan için de verimli olmuştur." diye konuştu.