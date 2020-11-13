Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da otomobil ile forklift çarpıştı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde otomobil ile forkliftin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.
Veli B. yönetimindeki 01 DRC 12 plakalı otomobil ile Turgut Ö. idaresindeki forklift, merkez Sarıçam ilçesi Acıdere Caddesi'nde çarpıştı.
Yaralanan sürücüler, olay yerine sevk edilen ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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