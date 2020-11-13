Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik Adana, İstanbul ve Gaziantep'te operasyon düzenledi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, 30 adrese düzenlenen baskında 9 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Adli Tip Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.