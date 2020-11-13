Haber Giriş: Kaynak: AA
Samsun'da Irak uyruklu 8 DEAŞ şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 8 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 11 şüpheliden 8'i gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde bulunan dijital materyale el konuldu.
Diğer zanlıların yakalanması için çalışma sürüyor.
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