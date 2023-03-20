ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi'ni yenileme ve hem Ukrayna hem de Rusya tahıllarını dünya pazarlarına getirme çabalarını güçlü bir şekilde destekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Karadeniz Tahıl Girişimi'nin kesintiye uğramasının, düşük gelirli ülkelerde gıdaya erişimi tehlikeye attığına dikkat çekilen açıklamada, Karadeniz Tahıl Girişimi ile şimdiye kadar 24 milyon tonun üzerinde tahıl ve gıda maddesinin küresel pazarlara taşındığı hatırlatıldı.

