Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi 07:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'den Türkiye ve BM’nin tahıl çabalarına destek mesajı
Türkiye ve Birleşmiş Milletler’in öncülüğündeki Karadeniz Tahıl Girişimi’nin süresinin uzatılması ile ilgili Washington’dan açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, TRT Haber’e yaptığı açıklamada, Türkiye ve BM’nin çabalarını desteklediklerini vurguladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi'ni yenileme ve hem Ukrayna hem de Rusya tahıllarını dünya pazarlarına getirme çabalarını güçlü bir şekilde destekliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Karadeniz Tahıl Girişimi'nin kesintiye uğramasının, düşük gelirli ülkelerde gıdaya erişimi tehlikeye attığına dikkat çekilen açıklamada, Karadeniz Tahıl Girişimi ile şimdiye kadar 24 milyon tonun üzerinde tahıl ve gıda maddesinin küresel pazarlara taşındığı hatırlatıldı.
Etiketler: ABD Birleşmiş Milletler Rusya
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