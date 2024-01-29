Açık -0.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 29.01.2024 23:35

ABD Hazinesi yılın ilk çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini düşürdü

ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 760 milyar dolara düşürdü.

ABD Hazinesi yılın ilk çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini düşürdü
[Fotograf: Reuters]

Bakanlık, bu yılın ocak-mart ve nisan-haziran dönemlerine ilişkin borçlanma tahminlerini açıkladı.

Açıklamaya göre, hazinenin 2024'ün ilk çeyreğinde 760 milyar dolar borçlanması bekleniyor.

Mart sonu nakit dengesinin 750 milyar dolar olacağının öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, borçlanma tahmininin geçen yıl ekim ayında duyurulan tahminden 55 milyar dolar düşük olduğu aktarıldı.

Açıklamaya göre, bu yılın ikinci çeyreğinde de 202 milyar dolar borçlanması ve haziran sonu nakit dengesinin 750 milyar dolar olması bekleniyor.

Hazinenin geçen yılın ekim-aralık döneminde ise 776 milyar dolar borçlandığı belirtilen açıklamada, söz konusu çeyrek sonunda nakit dengesinin 769 milyar dolar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık, geçen yıl ekimde paylaştığı tahminde, hazinenin 2023'ün son çeyreğinde 776 milyar dolar borçlanmasının beklendiğini, geçen yıl aralık sonu nakit dengesinin 750 milyar dolar olacağının öngörüldüğünü duyurmuştu.

ETİKETLER
ABD ABD Ekonomisi
Sıradaki Haber
İsrail ile çatışan Hizbullah, 2 mensubunun daha öldüğünü duyurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:43
ABD, üs saldırısına "çok katmanlı ve aşamalar halinde" karşılık verecek
00:33
Mardin’de kaza: 6 yaralı
00:22
TCMB'den TL mevduatı destekleyici adım
00:21
ABD yönetimi: İran'la savaş peşinde değiliz
00:19
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dağ üniversitelilerle bir araya geldi
23:52
Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırdı
Toronto'da sürüngen hayvan ve bitki fuarı düzenlendi
Toronto'da sürüngen hayvan ve bitki fuarı düzenlendi
FOTO FOKUS
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dağ üniversitelilerle bir araya geldi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dağ üniversitelilerle bir araya geldi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ