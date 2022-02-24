Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, potansiyel mülteci akınına hazırlıklı olunması gereken bir aşamada olunduğunu belirterek, "Ukrayna'dan gelen mültecileri hemen karşılamak ve ev sahipliği yapmak için net acil durum planlarımız var" dedi.

Ülke içinde yerinden edilmiş insanlar için de yardım planlarının bulunduğunu ifade eden von der Leyen, Ukrayna'ya yönelik mevcut 1,2 milyar euroluk yardımın ötesinde yeni desteklerin de verileceğini söyledi.

Von der Leyen, mümkün olduğunca az mülteci olmasını umduklarını vurgulayarak, "Ancak onlar için tamamen hazırız ve gelenleri memnuniyetle karşılarız" diye konuştu.

Michel de Belarus'a seslenerek, Minsk yönetimini Rusya'nın eylemlerinde yer almamaya çağırdı.