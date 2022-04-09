Haber Giriş: 9 Nisan 2022 Cumartesi 10:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
9 Nisan 2022 güncel altın fiyatları...1 gram altın ne kadar? Çeyrek altın, yarım altın fiyatı...
Gram altın ne kadar? 9 Nisan’da gram altın 923 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları güncel takip ekranı. Ons altın haftayı 1948 dolardan kapattı. Gram altın ise 922 lira ile haftayı sonlandırdı. İşte 9 Nisan 2022 altın fiyatlarında son durum.
Gram altın ne kadar?
Alış: 923,12
Satış: 923,58
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 1.469,06
Satış: 1.502,19
Yarım altın fiyatı
Alış: 2.928,93
Satış: 3.004,37
Tam altın fiyatı
Alış: 6.059,86
Satış: 6.210,88
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