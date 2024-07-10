"8. Ulusal Ömer Halisdemir Bisiklet Turu" İstanbul'dan başladı

Arnavutköy Belediyesi ev sahipliğinde 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi gecesinde yaşananları anlattı.

Milletin bu gece milli iradesine sahip çıkma kararlığını dünyaya gösterdiğini belirten Candaroğlu, "15 Temmuz, Türk milletinin bir kez daha kenetlendiği ve bağımsızlığına sahip çıktığı gece olarak tarihe geçti" dedi.

"Şehidimizin kabrine yol alacaklar"

Şehitlerin aziz hatırasını yaşatmak için bugün bu meydanda, hain darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman Ömer Halisdemir'in kabrine doğru anlamlı bir yolculuk başladığını belirten Candaroğlu:

"Arnavutköy'den yola çıkacak olan bisikletçilerimiz, 2016'dan bu yana sürdürdükleri Ömer Halisdemir Bisiklet Turu için, şehidimizin kabrine yol alacaklar. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen bisikletçilerimiz 1100 kilometre yol kat ederek, Türkiye'nin birçok şehitliklerinden aldıkları topraklarla kahramanımız Ömer Halisdemir'in kabrine ulaşacaklar. Bu yıl yine pedallar Gazze için çevrilecek. Sekizincisini düzenlediğimiz bu tur aynı zamanda Gazze'de işgalci ve İsrail tarafından katledilen şehitlerimizin hatırasını da taşıyacak."

6 ilde 6 gün pedal çevirilecek

Konuşmanın ardından Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaklaşık 30 bisiklet sporcusunun katıldığı tur, Arnavutköy'den başladı. Kıyafetlerinde Filistin bayrağı da olan sporcular, Gazze ve Filistin'e desteklerini gösterdi.

Aralarında Filistinlilerin de bulunduğu sporcular, Şehit Ömer Halisdemir’in memleketi Niğde'nin Bor ilçesine giderken 6 ilden geçerek ve 6 gün pedal çevirecek. Bisikletliler, 6 şehirden teslim aldıkları vatan toprağı ile Gazze toprağını şehit Ömer Halisdemir'in kabrine ulaştıracak.