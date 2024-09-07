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Güncel
İHA 07.09.2024 10:04

60 yaşında azmetti, gittiği Sağlıklı Hayat Merkezinde 12 ayda 27 kilo verdi

Çankırı'da Sağlıklı Hayat Merkezine müracaat eden 60 yaşındaki kadın, 12 ayda 27 kilo vererek 89 kiloya kadar düştü.

60 yaşında azmetti, gittiği Sağlıklı Hayat Merkezinde 12 ayda 27 kilo verdi

Çankırı'da 12 ay önce fazla kilolarından kurtulmak amacıyla Sağlıklı Hayat Merkezine başvuran 60 yaşındaki Ayşe Kılıç, sağlık sorunlarıyla mücadelesinde büyük bir başarı elde etti.

Tansiyon, astım, gastrit ve ülser gibi sağlık sorunları bulunan Kılıç, diyetisyeni Nazmiye Asmaer'in rehberliğinde düzenli diyet yaparak tam 27 kilo verip 116 kilodan 89 kiloya düştü. Sağlıklı Hayat Merkezinden çok memnun kaldığını belirten Kılıç, verdiği kiloları koruyacağını belirtti. Ayşe Kılıç ve diyetisyenini ziyaret eden Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, azminden dolayı teşekkür etti.

“Bundan sonra diyetisyenimle iş birliği içerisinde olup verdiğim kiloları koruyacağım”

Bundan sonraki süreçte verdiği kiloları koruyacağını belirten Kılıç, “12 ayda 27 kilo verdim. Allah razı olsun çok faydasını gördüm. Rahatsızlıklarımdan fazla pek fazla üzerine düşemedim. İstediğim kadar diyetimi yapamadım, sağlığım yerinde olsa daha fazla kilo verirdim. Buradan çok memnunum. Bundan sonra diyetisyenimle iş birliği içerisinde olup verdiğim kiloları koruyacağım. Diyetisyenime teşekkür ederim” dedi.

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